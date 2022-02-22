В Красноярском краеведческом музее начала работать выставка кружек. Экспозиция представляет историю кружек на протяжении трех веков и включает в себя несколько разделов, сообщает издание GorNovosti.

«Няня, где же кружка?» — так организаторы назвали выставку. В первом разделе можно увидеть изысканную стеклянную кружку из дома знаменитых красноярских купцов Гадаловых и по соседству с ней — самые простые глиняные емкости для чая, которыми пользовались крестьяне и рабочие. Рядом — образцы советской промышленности: фарфоровые, железные, эмалированные, алюминиевые кружки.





Второй раздел посвящен традиции чаепития. Здесь представлены дореволюционные, советские и современные обертки от печенья и конфет.





В третьем разделе выставки собраны самые необычные емкости: мерная и лабораторная, кружка-маслёнка, бюветницы для минеральной воды, сувениры, шуточные кружки «Напейся, но не облейся».





Отдельное внимание в экспозиции уделено пивным кружкам. Почетное место в экспозиции также заняли кружки-победители зрительского голосования. Как уточнил куратор выставки Михаил Новоселов, в конце 2021 года в соцсетях музея все желающие принимали участие в отборе экспонатов.





Фото: Руслан Рыбаков