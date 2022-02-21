В здании Англиканской церкви в Петербурге откроют концертный зал

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«Мюзик-холл» планирует обустроить в здании на Английской набережной (Галерной улице), переданном театру в 2017 году, административные помещения и концертный зал.Главгосэкспертиза дала положительное заключение на смету запланированных работ по переобустройству и сохранению памятника. В здании недействующей церкви предполагают усилить грунты основания фундамента, провести гидроизоляцию стен, полов и подвалов, отремонтировать кладку стен, сводов и кровлю, установить стягивающий пояс. Работы профинансируют из федеральной казны, отмечает агентство.Здание Англиканской церкви построено в 1730-е годы, перестроено в 1814-1815 гг. по проекту Джакомо Кваренги в стиле строгого классицизма. В 1877-1878 гг. архитектор Федор Болтенгаген изменил отделку фасада. До 1919 года его занимала община Церкви Англии.