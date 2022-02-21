Страдивари-ансамбль и балет Мариинки выступят в «Зарядье»

24 и 25 февраля петербургские артисты представят новую хореографию и программу из сочинений Гайдна и Пьяццоллы на сцене концертного зала «Зарядье» в Москве, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.





24 февраля пройдет вечер современной хореографии «Чувства и танцы». В программу выступления балетной труппы вошли работы молодых авторов из творческой мастерской Мариинки: инфернальный дивертисмент «Бык на крыше» Владимира Варнавы, в котором он обращается к партитуре французского композитора Дариюса Мийо, балет-манифест «Русские тупики — II» Максима Петрова и Настасьи Хрущевой, получивший «Золотую маску» в 2021 году. Кроме того, зрители увидят миниатюры «Тише» Полины Митряшевой на музыку петербургского автора Александра Карпова и «Не вовремя» Александра Сергеева на музыку бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса.





25 февраля Страдивари-ансамбль под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит произведения Йозефа Гайдна: «Прощальную симфонию» и Концертную симфонию для гобоя, фагота, скрипки и виолончели с оркестром, а также танго Астора Пьяццоллы в транскрипциях Леонида Десятникова и Алексея Крашенинникова. В концерте будет участвовать приглашенный виолончелист Джонатан Роузман.





Фото: «Бык на крыше» © Михаил Вильчук