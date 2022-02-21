Сборы Uncharted в мире составили 139 млн долларов

21.02.2022
Кассовые сборы приключенческого экшна «Анчартед: На картах не значится» подсчитал портал Box Office Mojo.
Менее чем за две недели фильм с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях заработал 139 млн долларов: 88 млн — в международном прокате, 51 млн — в американском прокате.
В большинстве стран «На картах не значится» вышел 10 февраля, а в США — 18 февраля.
В российских кинотеатрах приключенческий боевик дебютировал 10 февраля. Две недели подряд «Анчартед» становился лидером проката в России и СНГ, по данным портала, в прокате он успел собрать 4,8 млн долларов.
«Анчартед: На картах не значится» основан на серии видеоигр Uncharted. Картину снял режиссер Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»). Вместе с Холландом и Уолбергом в фильме снялись Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Али и другие актеры.
Фото: кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»