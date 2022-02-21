Режиссер «Олдбоя» снял короткометражку полностью на смартфон





Фото: кадр из фильм Life Is But a Dream

Южнокорейский постановщик Пак Чхан Ук снял фэнтези о боевых искусствах на смартфоны iPhone 13 Pro. Фильм длительностью 21,5 минуты появился в рамках кампании «Снято на iPhone».Короткометражка рассказывает о гробовщике, которому предстоит сделать гроб для похорон спасителя его деревни. В поисках материалов он раскапывает заброшенную могилу и пробуждает призрака древнего воина, который хочет вернуть свой гроб.Ранее Пак Чхан Ук снял на iPhone 4 короткометражку «Ночная рыбалка», которая удостоилась «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в 2011 году. Он также известен по другим режиссерским работам: трилогии «Сочувствие господину Месть», «Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть», фильмам «Я киборг, но это нормально», «Жажда», «Служанка», «Сквозь снег» и др.