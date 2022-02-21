Расторгуев выпустил сборник песен в честь 65-летия

21.02.2022
Музыкант и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выпустил сборник хитов и новых песен в честь 65-летия. Он празднует его в понедельник, 21 февраля, пишет ФАН.
О выходе пластинки артист сообщил поклонникам на своей странице в Instagram за несколько дней до дня рождения.
«Решил сделать вам и себе подарок к своему дню рождения — на днях выйдет двойной винил лирических песен „Любэ“. Я очень трепетно отношусь к лирике, которой у нас оказалось предостаточно, что позволяет взглянуть на „Любэ“ чуть под другим углом!» — написал музыкант.
Сборник называется «Свое». В него вошли 23 композиции.
Фото: Pixabay