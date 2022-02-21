В Москве состоятся показы лент-участниц фестиваля «Дух огня»

21.02.2022
В кинотеатрах сети «Москино» в Москве состоятcя показы в рамках фестиваля «Дух огня». Об этом сообщает «Культуромания».
Показы пройдут с 1 по 6 марта.
«Вас ждут картины начинающих российских режиссеров — портрет родных мест, где сочетаются документальное и постановочное („Край“), черная хулиганская комедия („Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали“), история слепнущего ведущего Отара Кушинашвили („Глаза Отара“), странности рабочих будней специалиста по лифтовому оборудованию („Наводка“), полная тоски и надежды драма о мальчике из неблагополучной семьи („Мятный пряник“) и фильм-загадка о путешествии по лабиринту собственной памяти („Гобелен“)», — уточнили организаторы.
Инициатором создания фестиваля «Дух огня» является кинорежиссер Сергей Соловьев.
Фото: Pixabay