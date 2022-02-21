Музей-заповедник «Коломенское» расскажет о наследии старообрядчества

21.02.2022
Экспозиция «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» откроется во Дворце царя Алексея Михайловича, сообщили в пресс-службе музея.
1 марта музей-заповедник «Коломенское» откроет масштабный проект, посвященный 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Посетители увидят более 400 артефактов XVI — начала XX вв., которые расскажут об истории старообрядчества в России. Многие предметы впервые представят широкой публике. Экспозиция будет сопровождаться VR-контентом, снятым в Старообрядческой церкви на Рогожском кладбище.
Инициатором проекта выступил митрополит Московский и всея Руси предстоятель РПсЦ Корнилий.
«В последнее время наблюдается рост интереса (научного, культурного и религиозного) к исконному, дораскольному, русскому православию — старообрядчеству. Радует, что и музейное сообщество не осталось в стороне», — процитировали его в пресс-службе.
На выставке представят иконы, рукописные и печатные книги, предметы церковного обихода, документы, а также портреты XVIII-XX вв., на которых изображены люди, сохранившие старую веру.
Организаторы обратили внимание на самое раннее изображение Аввакума — икону рубежа XVII-XVIII вв., этюды Василия Сурикова к «Боярыне Морозовой», документы времен Соловецкого восстания, а также предметы, связанные с Агафьей Лыковой — последней представительницей семьи староверов, найденных геологами в 1978 году.
Фото: Андрей Борисов. Житие Андрея Денисова. Выго-Лексинское общежительство.
10-е XIX гг. Предоставлено МГОМЗ «Коломенское — Измайлово»