Стали известны дата и место похорон актера Бориса Невзорова

21.02.2022
Народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила «Интерфаксу» директор Малого театра Тамара Михайлова.
Похороны Бориса Невзорова состоятся 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. В Малом театре, где он служил, не будет проводиться церемонии прощания из-за пандемии коронавирусной инфекции, отметила она.
По словам Тамары Михайловой, прощание с артистом пройдет на Троекуровском кладбище в 11:00.
Актер театр и кино, режиссер, театральный педагог, народный артист РФ Борис Невзоров скончался 18 февраля в возрасте 72 лет в результате осложнений, вызванных ковидом. Играл в фильмах «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Сталинград», сериале «Каменская» и др.
Фото: pixabay