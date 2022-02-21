Стали известны дата и место похорон актера Бориса Невзорова

21.02.2022

Стали известны дата и место похорон актера Бориса Невзорова
Народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила «Интерфаксу» директор Малого театра Тамара Михайлова.

Похороны Бориса Невзорова состоятся 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. В Малом театре, где он служил, не будет проводиться церемонии прощания из-за пандемии коронавирусной инфекции, отметила она.

По словам Тамары Михайловой, прощание с артистом пройдет на Троекуровском кладбище в 11:00.

Актер театр и кино, режиссер, театральный педагог, народный артист РФ Борис Невзоров скончался 18 февраля в возрасте 72 лет в результате осложнений, вызванных ковидом. Играл в фильмах «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Сталинград», сериале «Каменская» и др.

Фото: pixabay