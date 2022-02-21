Выставка вещей Петра I из Музеев Московского Кремля начнет работать во Владивостоке

21.02.2022
Выставка вещей, которые относятся к доимператорскому периоду жизни Петра I, из Музеев Московского Кремля откроется во Владивостоке во время Восточного экономического форума 2022 на площадке Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Об этом ТАСС рассказал директор дальневосточного музея Виктор Шалай.
«Продолжается сотрудничество с Музеями Московского Кремля. В этом году будет уже четвертая выставка, которая будет приурочена к 350-летию Петра Первого. Это будет коллекция предметов, имеющих отношение к тому периоду жизни и деятельности Петра Алексеевича, который предшествует его титулу императора», — сказал Шалай.
Он добавил, что выставку поддерживает и финансирует ПАО «Газпром».
Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева (на тот момент не имевший статус федерального музея) и Музеи Московского Кремля 19 марта 2018 года договорились о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ подразумевает проведение Музеями Московского Кремля нескольких выставок из собственного собрания на территории Приморского края.
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