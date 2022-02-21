Storytel назвал самую прослушиваемую аудиокнигу в России

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Лидером рейтинга стала аудиоверсия романа писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», увидевшего свет в 2015 году и экранизированного в 2020-м.Второе место заняла «Алмазная колесница» Бориса Акунина из цикла о приключениях Эраста Фандорина. Тройку лидеров замкнула «Вся кремлевская рать: Краткая история современной России» Михаила Зыгаря. В первую пятерку также вошли «Нефритовые четки» Бориса Акунина и «Текст» Дмитрия Глуховского.В центре романа «Зулейха открывает глаза» оказывается молодая женщина из татарской деревни. Ее мужа убивают, а ее отправляют без еды, воды, теплых вещей на поселение в Сибирь вместе с другими кулаками, интеллигентами и прочими «паразитами» по версии новой власти. Выжившие при переселении люди разных профессий и религий из разных городов и деревень оказываются на берегу Ангары в тайге, где пытаются выжить.