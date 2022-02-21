Фестиваль "Спасская башня" в 2022 году можно будет посетить только при наличии QR-кода

21.02.2022
Началась продажа билетов на Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его можно будет посетить только при наличии QR-кода. Об этом заявили в дирекции фестиваля, пишет ТАСС.
«Сегодня стартует первый этап продаж билетов на юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль „Спасская башня“, который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 4 сентября», — сказали в дирекции.
В дирекции уточнили, что в 2022 году на Красной площади выступят лучшие российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств. Также зрителей ждут пиротехнические и световые инсталляции и грандиозные салюты.
Фото: Pixabay