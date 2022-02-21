Фестиваль «ЛитераТула» возвращается после двухлетнего перерыва

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По ее словам, седьмой фестиваль «ЛитераТула» пройдет с 13 по 15 мая 2022 года.«Официальные новости будут позже. Пока ищем силы, средства и главное вдохновение, чтобы снова было хорошо и большим и детям», — цитирует издание ее слова.Фестиваль «ЛитераТула», проходящий с 2016 года, отменили в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции. По решению региональных властей и областного управления Роспотребнадзора мероприятие перенесли на неопределенный срок.На сайте проекта пока нет информации о датах проведения фестиваля в этом году.В программу «ЛитераТулы» входят книжная ярмарка, выставки, лекции, встречи с писателями, мастер-классы, театральные представления.