Фестиваль «ЛитераТула» возвращается после двухлетнего перерыва

21.02.2022
В этом году книжный фестиваль традиционно пройдет в мае, пишет «Молодой коммунар» со ссылкой на продюсера проекта Ирину Рочеву.
По ее словам, седьмой фестиваль «ЛитераТула» пройдет с 13 по 15 мая 2022 года.
«Официальные новости будут позже. Пока ищем силы, средства и главное вдохновение, чтобы снова было хорошо и большим и детям», — цитирует издание ее слова.
Фестиваль «ЛитераТула», проходящий с 2016 года, отменили в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции. По решению региональных властей и областного управления Роспотребнадзора мероприятие перенесли на неопределенный срок.
На сайте проекта пока нет информации о датах проведения фестиваля в этом году.
В программу «ЛитераТулы» входят книжная ярмарка, выставки, лекции, встречи с писателями, мастер-классы, театральные представления.
Фото: pixabay