Жителей и гостей Пскова приглашают на Фестиваль русской музыки

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Фестиваль русской музыки пройдет с 17 по 22 марта.«Вместе с весной на Псковскую землю традиционно приходит Фестиваль русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Он служит сохранению памяти и музыкального наследия великих композиторов XIX века, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем», — говорится в описании мероприятия.В этом году на фестивале планируются выступление ансамбля русской музыки «Псков», показ совместного спектакля Губернаторского симфонического оркестра и Имперского русского балета «Ромео и Джульетта», концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством Юрия Симонова, а также песочное шоу для детей и другие события.