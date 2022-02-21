Джордж Мартин остался доволен черновиками приквела «Игры престолов»





Фото: кадр из трейлера сериала «Дом дракона»

Сериал «Дом дракона» — экранизация романа «Пламя и кровь» и приквел «Игры престолов». По словам Джорджа Мартина, съемки всех десяти эпизодов закончены. Он уже посмотрел отснятый материал и остался доволен увиденным, хотя авторам предстоит еще много работы — со спецэффектами, цветокоррекцией, постпродакшеном.«Сценарий, режиссура, актерская игра — все выглядит потрясающе. Надеюсь, вам они понравятся так же, как и мне», — написал он, обращаясь к зрителям.Мартин добавил, что дата релиза пока не определена, поскольку условия пандемии мешают планированию. Он предположил, что сериал дебютирует летом или осенью 2022 года. Ранее директор по контенту телесети HBO и стриминга HBO Max Кейси Блойс заявила, что дату премьеры объявят в ближайшее время.Режиссером сериала, события которого развернутся за 200 лет до «Игры престолов», выступил Мигель Сапочник. Сценаристы — Джордж Мартин и Райан Кондал, также ставший шоураннером проекта.