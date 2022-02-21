Мастер Чиф впервые покажет лицо в сериале Halo

Впервые за всю историю существования персонажа зрители увидят его лицо. Об этом IGN рассказала исполнительный продюсер проекта Кики Вольфкилл.





По ее словам, показать лицо Мастера Чифа (Джона-117) важно для истории, которая будет представлена в сериале.





«Мы решили рассказать историю персонажей и личную историю. Как только мы действительно разобрались, что это была за история, стало ясно, что вам действительно нужно видеть человека за доспехами и шлемом», — сказала Кики Вольфкилл.





Она подчеркнула, что некоторые зрители ждали этого момента 20 лет, другие же выступили против этой идеи. Однако создателям сериала важно связать зрителя и Мастера Чифа по-другому, поэтому они решили показать его лицо.





Halo дебютирует на стриминге Paramount+ 24 марта 2022 года. Роль спартанца Джона-117 исполнил Пабло Шрайбер («Оранжевый — хит сезона»), его цифровую помощницу Кортану сыграла Джен Тейлор, озвучившая ИИ в оригинальной игре, доктора Хэлси — Наташа Макэлхоун («Шоу Трумана»).





Фото: кадр из трейлера сериала Halo