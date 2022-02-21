Во Владивостоке будет возведен памятник путешественнику Владимиру Арсеньеву

Памятник путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву должен быть возведен во Владивостоке в сентябре 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил ТАСС директор Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева Виктор Шалай, музей работает над этим проектом с известным скульптором, председателем Союза художников России Андреем Ковальчуком.





«Мы надеемся установить памятник Арсеньеву в сентябре на своей территории, в сквере на улице Петра Великого. Над этим мы работаем с одним из лучших скульпторов в этой области — Андреем Ковальчуком, который является председателем Союза художников России, автором очень многих хороших памятников. Мы делаем все, чтобы в сентябре памятник появился», — сказал Шалай.





Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 150-летия со дня рождения путешественника, исследователя дальневосточных земель Владимира Клавдиевича Арсеньева.





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