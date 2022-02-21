«Анчартед: На картах не значится» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Второй уик-энд подряд приключенческий экшн Рубена Фляйшера стал лидером кинопроката, сообщает kinobusiness.com.





С 17 по 20 февраля кинокартина по серии видеоигр Uncharted заработала в России и странах СНГ 267 млн рублей.





На втором месте рейтинга оказался детектив Кеннета Браны «Смерть на Ниле», снятый по роману Агаты Кристи. Киноленте, дебютировавшей в одно время с «Анчартед», удалось заработать 131 млн рублей. Тройку лидеров замкнула спортивная драма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» (52 млн рублей), которая вышла на широкие экраны на минувшей неделе.





«На картах не значится» основан на видеоиграх Uncharted в жанре приключенческого боевика, вышедшего в 2007 году. В центре истории — Нейтан Дрейк и Виктор Салливан, которые отправляются на поиски исчезнувших кораблей с сокровищами. Они не только разгадывают тайну, но и конкурируют с другими желающими найти золото.





В картине задействованы Том Холланд («Человек-паук»), Марк Уолберг («Отступники»), Антонио Бандерас («Кожа, в которой я живу»), Тати Габриэль («Ты»), София Али («Анатомия страсти») и др.





Фото: кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»