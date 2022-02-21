«Мелодия» продемонстрировала цифровой альбом ансамбля Novoselie

21.02.2022

«Мелодия» продемонстрировала цифровой альбом ансамбля Novoselie

Звукозаписывающая компания «Фирма Мелодия» продемонстрировала цифровой альбом «Славен мир» ансамбля Novoselie, который исполняет музыку русского этнобарокко. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе «Мелодии».

«Славен мир» — программа из четырнадцати композиций в стиле «петровского канта». Две из них — подлинные напевы эпохи Петра I, остальные (и музыка, и тексты) написаны основателем ансамбля, петербургским композитором и мультиинструменталистом Рустом Позюмским», — отмечается в сообщении.

В записи альбома «Славен мир» приняли участие Алиса Тен, Марфа Семенова, Андрей Котов, Владимир Красов, Сергей Полтавский, Вадим Вайнштейн, Антон Изгагин, Владимир Волков и автор композиций Руст Позюмский.

Презентация альбома намечена на 23 февраля и состоится в культурном центре «Дом».

Фото: Pixabay