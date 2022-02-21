«Мелодия» продемонстрировала цифровой альбом ансамбля Novoselie

21.02.2022
Звукозаписывающая компания «Фирма Мелодия» продемонстрировала цифровой альбом «Славен мир» ансамбля Novoselie, который исполняет музыку русского этнобарокко. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе «Мелодии».
«Славен мир» — программа из четырнадцати композиций в стиле «петровского канта». Две из них — подлинные напевы эпохи Петра I, остальные (и музыка, и тексты) написаны основателем ансамбля, петербургским композитором и мультиинструменталистом Рустом Позюмским», — отмечается в сообщении.
В записи альбома «Славен мир» приняли участие Алиса Тен, Марфа Семенова, Андрей Котов, Владимир Красов, Сергей Полтавский, Вадим Вайнштейн, Антон Изгагин, Владимир Волков и автор композиций Руст Позюмский.
Презентация альбома намечена на 23 февраля и состоится в культурном центре «Дом».
Фото: Pixabay