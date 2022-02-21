Владимир Путин поздравил Веру Алентову с юбилеем

Президент России пожелал народной артистке России здоровья и творческого вдохновения, говорится в телеграмме на сайте Кремля.





21 февраля актриса театра и кино, педагог Вера Алентова отмечает 80-летие. Глава РФ Владимир Путин направил ей поздравление по этому случаю.





«Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ. Каждая Ваша роль и на сцене Московского драматического театра им. А.С.Пушкина, и в кино — свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к избранному делу», — говорится в сообщении.





Вера Алентова (род. в 1942 году) окончила Школу-студию МХАТ, в 1965 году поступила на службу в Московский драмтеатр им. А.С. Пушкина, где работает до настоящего времени. В том же году дебютировала в кино в картине «Дни летные». Широкую известность приобрела после выхода ленты «Москва слезам не верит», получившей «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.





Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»