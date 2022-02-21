Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры откроют РАМТ и Удмуртский театр «Айкай»

Далее 11 марта начнет свою работу программа «Мы – Россия», откроет мероприятие Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай».

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

По ее словам, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

Всего в этом году в гастрольных проектах примут участие 260 театров и 36 национальных хореографических и хоровых коллективов, их постановки и концерты увидят зрители во всех регионах страны.

Практически все направления программы «Большие гастроли» – федеральное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое, а также направление по поддержке гастрольной деятельности негосударственных театров – стартуют одновременно в период с 28 февраля по 12 марта. О старте зарубежного направления будет объявлено позднее.

Так, с 28 февраля по 4 марта запланированы гастроли Российского академического молодежного театра в Ставрополе и Железноводске. Выступления пройдут на сценах Ставропольского краевого театра кукол, Ставропольского академического театра драмы имени М. Ю. Лермонтова и Городского Дворца культуры города-курорта Железноводска с показами спектаклей «Бесстрашный барин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».

4 и 5 марта Школа-студия МХАТ первой отправится на «Большие гастроли» в рамках студенческого направления. На сцене Нижегородского театра комедии пройдут показы спектаклей «Сон в летнюю ночь» и «Самое главное».

7 марта в рамках направления по поддержке негосударственных (частных) театров состоятся «Большие гастроли» Театральной компании «Свободная сцена». Театр привезет в Самару спектакль «Старший сын» и покажет его на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

12 марта Омский государственный академический театр драмы первым откроет «Большие гастроли» в рамках межрегионального направления в Москве. На сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей «Визит дамы», «Дядя Ваня», «Свидригайлов. Сны», «Блистательный Санкт-Петербург», «Аркадия», «Время женщин» и «Обманщики».

В рамках федерального направления также планируются «Большие гастроли» ведущих российских театров, среди которых Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова, МХТ им. А. П. Чехова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Государственный академический Малый театр, Российский государственный театр «Сатирикон» имени А. Райкина, Московский театр «Et Cetera» под руководством А. Калягина.

Самые популярные направления – межрегиональное и детское – пополнятся новыми театрами-участниками, среди них Академический театр им. П. А. Ойунского (Саха), Омский государственный музыкальный театр, Театр музыки, драмы и комедии (г. Новоуральск), Архангельский молодежный театр, Театр кукол (г. Находка), Новый Молодежный театр (г. Нижний Тагил), Уфимский музыкально-драматический еврейский театр «Шалом-Алейхем» и др.

Кроме этого, юбилейные туры проведут отмечающий 100-летие Московский академический театр имени Владимира Маяковского; Казанский ТЮЗ, празднующий в этом году 90-летие, и Театр балета Бориса Эйфмана, отмечающий 45-летие со дня основания.

По зарубежному направлению программы «Большие гастроли» планируются гастроли русских театров-участников из Узбекистана, Казахстана, Абхазии, Таджикистана и Южной Осетии. Состоятся также гастроли ведущих российских театров в Армении, Латвии, Беларуси, Грузии, Азербайджане, Абхазии.

11 марта начнет свою работу программа «Мы – Россия». Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» отправится на гастроли в г. Киров и города Кировской области – Вятские Поляны, Слободской, Уни, Вахруши и Кильмезь.

Театр «Айкай» представит программу под названием «Мелодии родникового края», включающую постановки по мотивам календарных и семейных обрядов удмуртов, а также русский фольклор Волго-Камья и Урала. Гастроли коллектива продлятся до 20 марта.

География программы «Мы – Россия» охватывает всю страну от самого западного региона России – Калининградской области до Камчатского края.

Оператором Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России выступает ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Фото: Минкультуры России



