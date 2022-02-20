В Ростовском парке «Россия – моя история» пройдут бесплатные экскурсии для жителей Донбасса

Исторический парк «Россия – моя история» предложит экскурсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик, где проводится эвакуация населения из-за обострения ситуации на линии соприкосновения, сообщает ТАСС.

«В связи с размещением в Ростовской области беженцев из Донбасса, ростовский исторический парк «Россия – моя история» включился в работу по оказанию безвозмездной помощи в виде организации посещений экспозиций парка», – говорится в сообщении на сайте мэрии Ростова-на-Дону.

Посетителям предстоит самостоятельно и в составе экскурсий ознакомиться с экспозициями «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе 1914-1945», «Россия – моя история 1946-2016», «Ростов-на-Дону освобожденный». В сообщении указано, что парк работает ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 20:00 мск.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

Фото: Каракорум, CC BY-SA 4.0