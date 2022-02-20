Заключительная серия «Миротворца» установила рекорд по просмотрам на HBO Max

Финал сериала «Миротворец» стал самым просматриваемым на HBO Max и значительно увеличил аудиторию шоу, сообщает «Афиша.Daily».

По словам режиссера Джеймса Ганна, к финалу количество просмотров выросло на 44% по сравнению с премьерой. Ранее появилась информация, что HBO Max продлил спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на второй сезон.

«Спасибо Питеру Сафрану, Джону Сине, нашим невероятным актерам, членам съемочной группы и друзьям из HBO Max, но больше всего — всем вам за то, что смотрите!» — отметил Ганн в своем сообщении в Twitter.

Сюжет «Миротворца» повествует о приключениях суперзлодея, впервые появившегося в продолжении франшизы «Отряд самоубийц». Режиссер полностью написал сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

Роли в сериале исполнили Джон Сина, Дженнифер Холланд, Роберт Патрик, Фредди Строма, Кристофер Хейердал, Стив Эйджи и другие.

Фото: кадр из сериала