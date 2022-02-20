Гала-концерт международного фестиваля имени Мусы Джалиля пройдет в Москве

В День защитника Отечества в Москве состоится гала-концерт международного фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля, сообщает ИА «Татар-Информ».

В сообщении говорится, что место проведения гала выбрано не случайно: именно из столицы поэт, будущий Герой Советского Союза был призван на фронт.

Масштабный фестиваль «Поэт и музыка» стартовал в конце 2021 года. За это время его концерты проходили по всему Татарстану.

В фестивале приняли участие более 90 учащихся музыкальных школ и колледжей, духовой оркестр, ансамбли народных инструментов, а также победители конкурсов чтецов, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

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