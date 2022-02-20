Выставка «Императорская Россия» начала работу в Йошкар-Оле

В главной библиотеке Йошкар-Олы открылась выставка «Императорская Россия», сообщает портал MariMedia.ru.

Экспозиция приурочена к 300-летию официального провозглашения России империей.

«По мнению многих историков, это стало результатом военных побед и присоединения новых территорий, которые обеспечили превращение России в одну из наиболее могущественных европейских держав. Исторически статус империи получают лишь самые мощные мировые державы с огромными территориями, населенными многими народами с разными этническими и религиозными традициями. За всю историю человечества существовало лишь несколько империй, Российская — является одной из самых крупных и влиятельных», — рассказали в библиотеке им. С.Г. Чавайна.

В экспозиции представлено более 100 книг и публикаций из периодических изданий, которые рассказывают об императорах Всероссийских — начиная с Петра Великого и заканчивая Николаем II. Ознакомившись с их биографией и государственной деятельностью, можно проследить историю зарождения, становления, развития и краха императорской России.

Проект дополнен галереей портретов представителей семьи Романовых.

Фото: библиотека им. С.Г. Чавайна