Австрийский режиссер и сценарист Рейнхард Швабеницки умер в 74 года

9 февраля на 75-м году жизни скончался австрийский режиссер, сценарист и продюсер Рейнхард Швабеницки, сообщает Der Standard.

В сообщении говорится, что причиной смерти человека, представившего миру будущего оскаровского лауреата Кристофера Вальца, стала продолжительная тяжелая болезнь.

Рейнхард Швабеницки родился 23 апреля 1947 года на ферме в небольшой отдаленной деревне Бухебен в семье актера.



Окончив технический колледж, Рейнхард, которому нередко доводилось помогать отцу, работавшему тогда режиссером на студии Babelsberg, всерьез начал задумываться о режиссерской карьере.

Начиная с середины 70-х Швабеницки поставил порядка полусотни фильмов и сериалов, в том числе несколько эпизодов криминального шоу «Место преступления» и восьмую часть «Горячей жевательной резинки» по собственному сценарию. Кроме того, в 1977-м Швабеницки снял драму «Дебют», в которой свою первую роль сыграл Кристофер Вальц.

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