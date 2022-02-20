На основе детской песни «Baby Shark» снимут полнометражный фильм

Стало известно о планах стриминговой платформы Paramount+ по созданию полнометражного фильма на основе популярной песни «Baby Shark», сообщает The Verge.

«Предположительно в нем будут песни, которые почти наверняка навечно застрянут у вас (или вашего ребенка) в голове», — говорится в сообщении создателей проекта. Над фильмом также будут работать анимационная студия Nickelodeon и южнокорейская компания Pinkfong.

Компания Pinkfong выпустила клип на песню «Baby Shark» в июне 2016 года. После того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала незамысловатый танец, трек стал мировым хитом.

В ноябре 2020 года клип попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на YouTube. В середине января 2022 года клип на «Baby Shark» на YouTube преодолел отметку в 10 млрд просмотров, установив абсолютный рекорд просмотров за всю историю видеохостинга. Премьера полнометражного фильма запланирована на 2023 год.

Фото: кадр из клипа