Здания возрастом около 9 тысяч лет нашли в Абу-Даби

На острове Гага, к западу от Абу-Даби, археологи обнаружили руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, сообщает The National News.

Обнаруженные археологами строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ. Прежде звание самого старого здания принадлежало руинам на острове Марава, тоже расположенном у побережья Абу-Даби, чей возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.

В комнатах археологи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел для охоты. На данный момент эксперты не могут точно сказать, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад.

«Эти археологические находки продемонстрировали, что люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад. Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу» – рассказал Мохамед Аль Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби. Он добавил, что все обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурным связах между народом ОАЭ и морским сообщением.

Фото: Департамент культуры и туризма Абу-Даби