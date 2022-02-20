Здания возрастом около 9 тысяч лет нашли в Абу-Даби

20.02.2022
В комнатах археологи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел для охоты. На данный момент эксперты не могут точно сказать, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад.
«Эти археологические находки продемонстрировали, что люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад. Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу» – рассказал Мохамед Аль Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби. Он добавил, что все обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурным связах между народом ОАЭ и морским сообщением.