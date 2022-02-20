Главную роль в фильме «Разрушительница системы» исполнит Ченнинг Татум

Американский актер Ченнинг Татум исполнит главную роль в ремейке немецкого фильма «Разрушительница системы», сообщает Deadline.

Все права на оригинальную ленту приобрела кинокомпания MGM. Помимо непосредственно съемок, Татум со своей компанией Free Association также выступит сопродюсером проекта.

Над сценарием работает Гаррет Левитц. Сюжет фильма рассказывает историю 9-летней девочки, которая в связи с агрессивным поведением вынуждена менять один детский дом за другим, за что получила прозвище «разрушительница системы».

На своем пути она встречает тренера по управлению гневом, который помогает ей найти успокоение, воссоединиться с природой и заинтересовать боксом.

Оригинальная картина вышла на экранах в 2019 году. Фильм имел коммерческий успех и был удостоен нескольких наград German Film Awards.

Фото: кадр из фильм «Дог»