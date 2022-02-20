Кинофестиваль «Из Венеции в Москву» стартовал в киноцентре «Октябрь»

В столичном киноцентре «Октябрь» открылся ежегодный фестиваль «Из Венеции в Москву», сообщает портал smotrim.ru

В программу фестиваля вошли 10 самых ярких фильмов, представленных на последнем Венецианском кинофестивале осенью прошлого года. Зрителям предстоит увидеть биографии, драмы, комедии и документальные истории.

Фильмом открытия фестиваля стала картина «Король смеха» о неаполитанском комедиографе Эдуардо Скарпетто с Тони Сервилло в главной роли. Гости фестиваля увидят документальный фильм «Эннио. Маэстро» о кинокомпозиторе Эннио Морриконе, киноэссе «Джанго и Джанго» о режиссере спагетти-вестернов Серджо Корбуччи, где рассказчиком выступил Квентин Тарантино.

Помимо столичной программы, фестиваль также пройдет в Новосибирске с 21 по 27 февраля в восьмой раз. Зрителей этого города ожидает аналогичная программа.

Фото: Felinegate, CC BY 3.0