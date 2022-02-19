Итальянский певец и гитарист Фаусто Чильяно умер в 85 лет

На 86-м году жизни в Риме скончался Фаусто Чильяно, итальянский певец, актер, гитарист, автор песен, сообщает La Repubblica.

В сообщении издания указано, что последний из классических знатоков и интерпретаторов неаполитанской музыки умер через два дня после своего 85-летия. Причина смерти артиста, чрезвычайно популярного на родине в 50-60-х годах, не указана.

Чильяно родился в 15 февраля 1937 года в Неаполе в небогатой семье. С детства начал увлекаться музыкой, немедленно получив в подарок гитару.

Дебютную пластинку выпустил в 1953-м. Популярность пришла к нему после участия в фестивале в Неаполе, где он выиграл в 1959-м в дуэте с Тедди Рино.

Национальное признание пришло к Чильяно годами ранее, когда его песня Che m'ha 'mparato a fa' заняла первую строчку итальянского чарта. Пять раз участвовал в фестивале в Сан-Ремо. Снялся в ряде комедий и сериалов.

Фото: кадр из клипа Youtube