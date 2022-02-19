В БДТ прошла премьера спектакля «Женщина и мозг»

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) представил спектакль молодого режиссера Кирилла Вытоптова «Женщина и мозг», сообщает ТАСС.

Спектакль представляет собой первую постановку пьесы «Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом», которую драматург Саша Денисова написала специально для БДТ. Премьерный показ прошел на Второй сцене БДТ в рамках экспериментальной программы «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».

«Этот спектакль вырос из коротких текстов драматурга Саши Денисовой, которые она публиковала на фейсбуке. Мне показалось, что ее беседы с мозгом обо всем на свете – от покупки трусов до смысла жизни – очень узнаваемая фактура. Сюжет спектакля – взаимоотношения молодой журналистки Зины и ее Мозга, который обретает вполне человеческие очертания», – рассказал журналистам режиссер-постановщик.

Он уточнил, что не стоит относиться к содержанию спектакля как к научному исследованию. По его словам, это череда коротких (иногда смешных) ситуаций, из которых складывается жизнь современной героини, пытающейся понять, как ей выбраться из депрессии.

В роли журналистки Зины исполнила – актриса Юлия Марченко. В роли ее Мозга, «импозантного мужчины в возрасте», выступил народный артист России Валерий Дегтярь.

За сценографию и костюмы отвечала Нана Абдрашитова. Композитор и саунд-дизайнер – Олег Гудачев.