В БДТ прошла премьера спектакля «Женщина и мозг»

19.02.2022
Спектакль представляет собой первую постановку пьесы «Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом», которую драматург Саша Денисова написала специально для БДТ. Премьерный показ прошел на Второй сцене БДТ в рамках экспериментальной программы «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».
«Этот спектакль вырос из коротких текстов драматурга Саши Денисовой, которые она публиковала на фейсбуке. Мне показалось, что ее беседы с мозгом обо всем на свете – от покупки трусов до смысла жизни – очень узнаваемая фактура. Сюжет спектакля – взаимоотношения молодой журналистки Зины и ее Мозга, который обретает вполне человеческие очертания», – рассказал журналистам режиссер-постановщик.
Он уточнил, что не стоит относиться к содержанию спектакля как к научному исследованию. По его словам, это череда коротких (иногда смешных) ситуаций, из которых складывается жизнь современной героини, пытающейся понять, как ей выбраться из депрессии.
В роли журналистки Зины исполнила – актриса Юлия Марченко. В роли ее Мозга, «импозантного мужчины в возрасте», выступил народный артист России Валерий Дегтярь.
За сценографию и костюмы отвечала Нана Абдрашитова. Композитор и саунд-дизайнер – Олег Гудачев.