Выступление эстонского дирижера Пааво Ярви впервые пройдет в Москве

26 февраля эстонскому дирижеру Пааво Ярви предстоит встать за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО), сообщает пресс-служба Московской филармонии.

В пресс-службе Московской филармонии Выступление в Концертном зале им. П. И. Чайковского станет для него первым в Москве за семь лет, отметили в. «Пааво Ярви – главный дирижер оркестра цюрихского «Тонхалле» и Симфонического оркестра вещательной корпорации NHK в Токио – семь лет не выступал в Москве. 26 февраля он встанет за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра и представит монографическую программу из сочинений Рихарда Штрауса», – говорится в сообщении организаторов вечера.

В первом отделении прозвучат фрагменты из балета «Легенда об Иосифе», премьера которого состоялась в 1914 году в Париже в исполнении труппы Сергея Дягилева.

«В России «Легенда об Иосифе» исполнялась считанные разы, в мире она также звучит крайне редко: одна из немногих записей принадлежит выдающемуся дирижеру Неэме Ярви. Под управлением его сына Пааво Ярви в Москве прозвучат симфонические фрагменты, скомпонованные и отредактированные Штраусом в 1947 году».

Гости концерта также смогут насладиться «Альпийской симфонией», созданной в 1915 году и ставшей последним сочинением Штрауса в жанре симфонической поэмы. Эпизоды произведения описывают горный пейзаж на пути композитора.

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