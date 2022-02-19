Фестиваль азербайджанской культуры пройдет в Москве

С 20 февраля по 1 марта в столице России будет проходить фестиваль «Дни Азербайджана в Москве», сообщает пресс-служба проекта «Культура.рф».

Мероприятие посвящается 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. В рамках фестиваля пройдут концерты, выставки и литературный проект.

С 20 по 27 февраля в Новой Третьяковке будет представлена выставка работ народного художника Таира Салахова. В театре «Геликон-опера» 22 февраля состоится концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене», в ходе которого заслуженные и народные артисты Азербайджана исполнят шедевры У. Гаджибекова, М. Глинки, П. Чайковского, К. Караева, Ф. Амирова и других азербайджанских и русских классиков.

Ряд мероприятий запланирован в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ – с 21 февраля здесь открывается выставка «Азербайджанский ковер — новый взгляд», экспонаты которой продемонстрируют концептуальное переосмысление традиционных ковров.

Кроме этого, на ВДНХ будет представлен литературный проект «Из уст в уста», в рамках которого Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Александра Седова и другие известные российские деятели культуры и искусства прочтут поэму Низами Гянджеви «Семь красавиц». Организаторами фестиваля стали Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в России.

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