Количество заявок на съемки в Петербурге вдвое превысило допандемийные показатели

Количество заявок кинопроизводителей на съемки в Петербурге выросло вдвое с 2019 года, сообщает ТАСС.

Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что в 2019 году число заявок приблизилось к 300, а по итогам 2021 года превысило 560. Заметный рост числа заявок отмечен даже с учетом того, что с марта по июнь съемки не велись из-за коронавирусных ограничений.

По словам главы комитета, в 2021 году заявки поступали в основном от петербургских и российских компаний. В связи с пандемией отмечено заметное снижение числа иностранных кинопроизводителей.

Среди кинопроектов, которые снимали в Петербурге в 2021 году, – «Воланд» Михаила Локшина, «Карамора» Данилы Козловского, «Шаляпин» Егора Анашкина, «Декабрь» Клима Шипенко, «Надвое» Валерия Тодоровского, «Анна К» – первый российский сериал по заказу Netflix, «Этерна» по романам Веры Камши и многие другие.

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