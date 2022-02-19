Выставка «Женский портрет» начала работу в Краснодаре

В краснодарском художественном музее открылась выставка произведений из собрания российского коллекционера Александра Новиченко «Женский портрет», приуроченная к Международному женскому дню, сообщают «Краснодарские известия».

В экспозиции представлены 125 работ — живописных, графических и скульптурных, отражающих вкусовые и стилевые пристрастия эпохи, в которой жили героини и музы живописцев и графиков: от сталинского ампира и «сурового стиля» до современного постмодернизма.

По словам куратора выставки, искусствоведа Ивана Ващенко, Александр Новиченко в последние годы значительно расширил стилистические границы своего увлеченного собирательства. В экспозиции представлены репрезентативные и романтические портретные образы, а также этюды и наброски к портретам, созданные великими мастерами советской эпохи.

В нее также вошли произведения знаменитых московских и ленинградских мастеров, заслуженных художников — Григория Цейтлина и Виталия Тюленева — которые отличают яркая образная манера и колористическая одаренность. Также представлены женские портреты известных кубанских мастеров, заслуженных художников Павла Калягина и Владимира Кузьменко.

Выставка продолжит работу до 3 апреля.

Фото: Pixabay