Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике появится реставрационный центр

Государственный Владимиро-Суздальский музей планирует в течение двух-трех лет создать реставрационный центр во Владимире, где будут восстанавливать экспонаты из коллекции музея, сообщает ТАСС.

«Создание подобного центра в музее-заповеднике оправдано, у нас большой план по реставрации предметов (в 2021 году - 900). В музее достаточно серьезный штат своих специалистов в этой области, мы являемся одной из ведущих организаций по реставрации предметов в стране и планируем расширять свою деятельность в этом направлении. К сожалению, барьером для увеличения количества собственных реставрируемых предметов и для возможного оказания услуг по реставрации другим организациям, например, музеям и частным коллекционерам, является площадь. Нам часто просто негде разложить предметы», – рассказал генеральный директор учреждения Сергей Рыбаков.

На данный момент в музее под реставрационные мастерские используется около 275 кв. м. Под новый центр во Владимире выделили площадь порядка 1,5 тыс. кв. м в здании, приобретенном музеем в 2019 году.

«Благодаря открытию центра большую часть предметов мы сможем реставрировать сами и будем активно развивать эту деятельность. Для нас это необходимо с учетом большого фонда», – добавил Рыбаков, подчеркнув, что сегодня из-за недостатка площадей часть предметов музей вынужден отдавать на реставрацию в другие центры.

По словам генерального директора, реставрационный центр будет включен в структуру фондохранилища музея-заповедника и сможет использоваться для хранения части предметов. К финалу работы по созданию реставрационного центра подойдут в 2024-2025 году.

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