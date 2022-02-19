Назван исполнитель главной роли в сериале по мотивам игры Fallout

19.02.2022
Над проектом работает Amazon Studios совместно с Kilter Films. Кроме того, в проекте примет участие компания-разработчик серии игр Fallout Bethesda.
Исполнительным продюсером проекта стали Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по работе над сериалом «Мир Дикого Запада».
Как сообщает «Культуромания», Гоггинс исполнит роль гуля — мутировавшего под воздействием длительного радиоактивного облучения человека. Другие подробности работы над проектом пока не раскрываются.
Фото: кадр из фильма «Джанго освобожденный»