Зимний фестиваль искусств имени Юрия Башмета открылся в Сочи

На главной театральной сцене в Сочи состоялся гала-концерт, ознаменовавший начало 15 юбилейного Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, сообщает «МК на Кубани».

В ходе «Парада звёзд и мировых премьер» помимо самого маэстро перед жителями и гостями курорта выступили камерный ансамбль «Солисты Москвы», Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Борис Березовский, Макс Эммануэль Ценчич, Сабина Майер, Лука Пизарони, Эльмира Караханова, Манабэ Наоюки, Джузеппе Гиббони и Ксения Башмет.

За день до этого, 16 февраля, в Зимнем театре отыграли визитную карточку фестиваля – спектакль «Не покидай свою планету». В сообщении издания указано, что зрители встретили постановку режиссёра Виктора Крамера во главе с Константином Хабенским, Юрием Башметом и «Солистами Москвы» шквалом аплодисментов.

18 февраля в Сочи представили премьерный спектакль «Кроткая» по мотивам повести Фёдора Достоевского, проведенный Сергеем Гармашем. 19 февраля на курорте пройдёт именитый спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет», в ходе которого свой монолог публике представит Евгений Миронов.

Юбилейный Зимний фестиваль искусств продлится в Сочи до воскресенья, 27 февраля. На это время курорт станет культурной столицей России, а гостям фестиваля на различных площадках города в течение двух недель продемонстрируют разнообразие творческих программ международного класса.

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