Премьеру спектакля «Елизавета Бам» представят в Петербурге

На сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) 19 февраля состоится премьера спектакля «Елизавета Бам» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, сообщает ТАСС.

По словам режиссера, при создании проекта он основывался на одноименной пьесе и других произведениях Даниила Хармса. Он уточнил, что на спектакль сильно повлияли произведения поэтов Николая Олейникова и Александра Введенского.

Роли в спектакле исполнили Александра Дроздова, Борис Заруцкий и другие. Отмечается, что премьера спектакля спустя век пройдет на набережной реки Фонтанки — как это было у Хармса в день премьеры «Елизаветы Бам» в 1928 году.

Предыдущей работой Коршуноваса в Санкт-Петербурге стал спектакль «Смерть Тарелкина» по Александру Сухово-Кобылину. Премьера состоялась летом 2021 года.

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