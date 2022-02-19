Премьеру спектакля «Елизавета Бам» представят в Петербурге

19.02.2022
По словам режиссера, при создании проекта он основывался на одноименной пьесе и других произведениях Даниила Хармса. Он уточнил, что на спектакль сильно повлияли произведения поэтов Николая Олейникова и Александра Введенского.
Роли в спектакле исполнили Александра Дроздова, Борис Заруцкий и другие. Отмечается, что премьера спектакля спустя век пройдет на набережной реки Фонтанки — как это было у Хармса в день премьеры «Елизаветы Бам» в 1928 году.
Предыдущей работой Коршуноваса в Санкт-Петербурге стал спектакль «Смерть Тарелкина» по Александру Сухово-Кобылину. Премьера состоялась летом 2021 года.
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