В Торжке прошел музыкальный фестиваль «Андреевские дни»

C 12 февраля в Тверской области стартовал фестиваль «Андреевские дни», посвященный Василию Васильевичу Андрееву – основателю первого Великорусского оркестра народных инструментов, сообщает портал gorodtorzhok.ru.

Программа фестиваля была разделена на два дня, в течение которых на территории Твери и Бежецка принимали участие представители любительских и профессиональных коллективов (около 150 музыкантов) из области, а также других регионов страны.

Также на 13 февраля в концертном зале Тверского областного Дома народного творчества был запланирован гала-концерт фестиваля «Андреевские дни», где своим выступлением инструментальных произведений в жанре народной музыки украсил ансамбль русских народных инструментов «Субботея» из Торжка (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Борис Емельянов) и солисты Илья Сукрутов (преподаватель Богачева Н. В.) и Дмитрий Кудряшов.

Фото: ДШИ Торжок