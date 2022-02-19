Персональную выставку Евгения Евтюхова представят в Москве

В Российском национальном музее музыки 24 февраля открывается персональная выставка Евгения Евтюхова «Музыка в кадре», сообщает пресс-служба музея.

В рамках экспозиции будет представлено более 60 фотопортретов звезд музыкальной сцены: Владимира Спивакова, Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Юрия Темирканова, Галины Вишневской, Мстислава Ростроповича, Владимира Федосеева, Елены Образцовой, Дмитрия Хворостовского, Пласидо Доминго и многих других.

По словам организаторов, Евгений Евтюхов запечатлевает своих героев на репетициях и концертах, во время напряженной работы и творческого поиска. В сообщении указано, что музыканты в его кадре выглядят эмоционально и естественно, раскрывая и доверяя свои переживания фотографу.

Особенной чертой в работах Евгения Евтюхова являются стиль и цветовая гамма, которые гармонично сочетаются с использованием неожиданных приемов и техник, что создает яркий эффект присутствия на снимках. В рамках выставки также будут представлены предметы из фондов Российского национального музея музыки: пластинки, программы, рисунки, письма и другие архивные документы.

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