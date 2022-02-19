Американский актер из фильмов «Лучший стрелок» и «Рокки» Фрэнк Пеше умер в 74 года

На 75-м году жизни скончался американский актер кино и телевидения, продюсер, сценарист и каскадер из фильмов «Лучший стрелок» и «Рокки» Фрэнк Пеше, сообщает Deadline.

В сообщении издания указано, что артист скончался в Калифорнии 6 февраля от осложнений, связанных с деменцией.



Фрэнк Пеше родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке. Дебютировал на сцене в 1976 году с ролью в сериале «Полицейская история».

Его первое появление на больших экранах состоялось в первой части «Рокки». Пеше также известен по эпизодическим ролям в таких культовых фильмах и шоу, как «Крестный отец», «Танец-вспышка», «Лучший стрелок», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Рыцарь дорог», «Донни Браско» и других. Фрэнк Пеше был близким другом актеров Сильвестра Сталлоне и Тони Данца.

Фото: кадр из фильма