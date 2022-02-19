Премьера мюзикла на воде «Одиссея» состоится в Петербурге

В цирке на Фонтанке представят премьеру мюзикла на воде «Одиссея» с элементами театрализации по мотивам одноименной поэмы Гомера, сообщает ТАСС.

В роли главного героя в этом шоу сыграет лауреат международных вокальных конкурсов Алексей Коновалов. «Режиссер спектакля Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка, предлагает зрителю новое прочтение поэмы Гомера, рассказанной с помощью выразительных средств цирка, театра и оперетты,» – говорится в сообщении пресс-службы цирка.

«В «Одиссее» цирковые номера сочетаются с оперным вокалом, лазерным шоу и водной стихией. По словам организаторов, особую атмосферу создает музыка композитора Святослава Мелика, написанная специально для этого спектакля», – добавляется в распространенном сообщении пресс-службы Росгосцирка. Для представления манеж Цирка на Фонтанке наполнится водой, превратившись в море, по волнам которого главный герой отправится на поиски затонувшей амфоры, хранящей тайны прошлого.

В этом путешествии Одиссея ждет встреча с силачом Циклопом, Медузой Горгоной, с русалками, демонстрирующими чудеса синхронного плавания. Особую роль играют в этом шоу дрессированные животные – морские котики, шимпанзе, павианы, дикобразы, еноты, попугаи. Создатели водной феерии, развлекая, знакомят детей с древнегреческими мифами и ведут диалог со зрителями на общечеловеческие темы, о вечном противостоянии добра и зла.

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