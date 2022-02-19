Российский актер театра и кино Борис Невзоров умер в 72 года от COVID-19

На 73-м году жизни скончался российский актер театра и кино Борис Невзоров, сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр.

В сообщении агентства указано, что причиной смерти актера стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

За день до того, 18 февраля, худрук Малого театра Юрий Соломин объявил об отмене всех спектаклей, в которых принимал участи Невзоров.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Старо



Окончил школу-студию МХАТ в 1975 году. В 2005 года стал актером Малого театра. Преподавал в ГИТИСе.

Зрителям стал известен по таким фильмам и сериалам, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Марш Турецкого», «Каменская» и другим. В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

Фото: кадр из фильма «Лошадиная энциклопедия»