Выставка «Друзья Пушкина» начала работу в Москве

19.02.2022
В экспозиции представлены портреты и письма современников Пушкина, с которыми он был связан близкими отношениями. По замыслу создателей выставки было решено отказаться от хронологического построения экспозиции, отдельно выделив различные периоды жизни поэта.
Посетители увидят портреты семьи Пушкина, лицеистов, военных, литераторов, которые сопровождают изображения видов Москвы, Петербурга и других городов России первой трети XIX века.
Помимо того, посетителям предстоит увидеть редкие книжные издания и рукописи того времени. Большая часть предметов размещена на столах, которые также стали важнейшими элементами экспозиции.
По словам художника выставочного проекта Леонида Баталова, столы использовались для создания живой и убедительной обстановки. Выставка будет доступна для посещения в трех залах цокольного этажа музея до 31 июля 2022 года.
Фото: WikiMedia