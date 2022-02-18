Раскрыты первые подробности будущего сериала «Чужой»

Фото: кадр из фильма «Чужой 3»

По его словам, действие шоу развернется на Земле в 2090-х годах. Зрители увидят ксеноморфа (представителя внеземной расы, отличающегося стремлением убивать все живое), однако не увидят Эллен Репли — главную героиню четырех фильмов франшизы.Ландграф добавил, что атмосфера сериала вдохновлена полнометражными картинами по миру «Чужого». Зрителей ждут «большие сюрпризы», однако подробностей он не раскрыл. По его словам, в шоу не будет знакомых героев — звезда «Чужого» Сигурни Уивер не примет участие в новом проекте.По словам Джона Ландграфа, шоураннеру проекта Ноа Хоули удалось сохранить верность оригинальным фильмам и привнести в него нечто новое, что в итоге «представляет собой одновременно расширение и переосмысление франшизы».Ранее Ноа Хоули рассказывал о готовности сценариев для первых пяти серий. Он отмечал, что приступит к съемкам «Чужого» после завершения работы над сериалом «Фарго».