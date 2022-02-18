Фестиваль «Книжный маяк Петербурга» в первый раз очно cостоится во Владивостоке

18.02.2022
Фестиваль «Книжный маяк Петербурга», стартовавший в пятницу, 18 февраля, впервые очно проходит на площадках Владивостока. Первым мероприятием стало открытое интервью с приморским писателем и журналистом Василием Авченко, рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.
«Владивосток впервые принимает участие в фестивале. Сегодня в молодежной библиотеке „Бук“ состоялось первое мероприятие — открытое интервью с писателем Василием Авченко, автором произведений „Очарованные странники. Литературные первопроходцы Дальнего Востока“, „Дальний Восток: иероглиф пространства. Уроки географии и демографии“ и других. Разговор шел о Дальнем Востоке и самобытности региона в литературе от XIX века и до наших дней», — уточнили в пресс-службе.
Фестиваль будет проходить с 18 по 20 февраля.
Фото: Pixabay