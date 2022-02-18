В Сочи пройдут органные концерты в рамках фестиваля искусств

18.02.2022
Органные концерты состоятся в Сочи 19 февраля. Услышать музыку можно будет в аэропорту, на железнодорожном и морском вокзалах, сообщила пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.
«XV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета отмечает юбилей необычными креативными акциями. Одна из них — органные концерты в городских локациях, где классическая музыка соревнуется с архитектурой и вписывается в индустриальный пейзаж. Только в субботу, 19 февраля, жители и гости Большого Сочи смогут услышать голос „короля инструментов“ и стать свидетелями захватывающих концертных выступлений вне привычной академической обстановки», — говорится в сообщении.
XV Зимний международный фестиваль искусств (артистический директор — Юрий Башмет) проводится в Сочи с 16 по 27 февраля 2022 года.
Фото: Pixabay