В Мариинском театре представят комическую оперу «Золушка»

22 и 23 февраля в Концертном зале Мариинки дадут оперу итальянского композитора Джоаккино Россини, сообщили в пресс-службе театра.





Титульную партию «Золушки» исполнит Анна Горячёва, в январе представшая в образе главной героини Анджелины в Вене. Опера, не представленная в постоянном репертуаре Мариинки, пройдет в полусценическом исполнении.





Несколько лет назад Ирина Шишкова и Регина Рустамова исполняли заглавную партию в «Золушке» Дж. Россини, звучавшей в абонементах Академии молодых оперных певцов. В 1990-е годы в роли Анджелины на сцене Мариинского театра блистала Ольга Бородина.





Титульная партия написана для колоратурного меццо-сопрано, в чем и состоит основная сложность в поисках исполнительницы для нее. Кроме того, непросто собрать команду солистов на другие партии, которым тоже нужно демонстрировать «непринужденное владение бельканто в сольных номерах и соединяться в многолюдные и филигранные ансамбли с характерными россиниевскими скороговорками, пассажами и "крещендо"», отметили в пресс-службе





«Золушка» композитора Джоаккино Россини и либреттиста Якопо Ферретти дебютировала в 1817 году в Риме, а позже прославилась за пределами Италии. В следующем веке французский режиссер Жан-Пьер Поннель создал ее каноническую версию.





Фото: пресс-служба Мариинского театра